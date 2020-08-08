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Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,4 т.
Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу (Instagram Ксенії Собчак).

Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак опублікувала фото, на якому показала, як виглядає без макіяжу.

Відповідним знімком 38-річна зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала на лежаку в майці, кепці й в сонцезахисних окулярах. Зазначимо, що Собчак сфотографувала себе під час відпочинку на природі.

"Веснянкуватий візитер візував", – підписала публікацію Ксенія.

Собчак показала обличчя без макіяжу (Instagram Ксенії Собчак)

Собчак показала обличчя без макіяжу (Instagram Ксенії Собчак)

Багато шанувальників розкритикували зовнішній вигляд телеведучої без косметики, зазначивши, що Собчак постаріла.

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ксенія Собчак отримала серйозну травму через невдале падіння. Так, зірка перенесла складну операцію – у неї був перелом носа і струс мозку.

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