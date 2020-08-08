Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак опублікувала фото, на якому показала, як виглядає без макіяжу.

Відповідним знімком 38-річна зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала на лежаку в майці, кепці й в сонцезахисних окулярах. Зазначимо, що Собчак сфотографувала себе під час відпочинку на природі.

"Веснянкуватий візитер візував", – підписала публікацію Ксенія.

Собчак показала обличчя без макіяжу (Instagram Ксенії Собчак)

Багато шанувальників розкритикували зовнішній вигляд телеведучої без косметики, зазначивши, що Собчак постаріла.

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ксенія Собчак отримала серйозну травму через невдале падіння. Так, зірка перенесла складну операцію – у неї був перелом носа і струс мозку.