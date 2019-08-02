Собчак і Богомолов одружуються: ЗМІ повідомили дату весілля

У мережі з'явилася інформація про весілля телеведучої Ксенії Собчак із режисером Костянтином Богомоловим. Цікаво, що Собчак зовсім нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Максимом Віторганом.

За інформацією джерел, захід відбудеться 13 вересня 2019 року. Про це повідомив Telegram-канал Dark Cosmo із посиланням на анонімних інсайдерів.

"Ексклюзив: Костянтин Богомолов і Ксюша Собчак одружуються! Урочистість заплановано на вересень. Цікаво, чи буде цього разу плаття від Уляни Сергієнко і чи не перетвориться весілля на імерсивне шоу", – зазначили на каналі.

Собчак і Богомолов одружуються PeopleTalk

Інформацію про весілля Собчак і Богомолова вже прокоментувала скандальна блогерка Олена Міро на особистій сторінці у LiveJornal. На її думку, повідомлення про урочистість розповсюдила сама Ксенія.

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"Відразу в декількох джерелах (що не вселяють особливої довіри) з'явилася інформація про майбутнє весілля Ксенії Собчак і Богомолова. На умовах цілковитої анонімності Ксюша зробила хід конем: оголосила про те, чого немає, щоб воно відбулося", – припустила Міро.

Самі "винуватці урочистості" поки не прокоментували чутки. Однак напередодні Богомолов відкрито зізнався Собчак у кохання, розмістивши відповідний пост на особистій сторінці в Instagram.

"Я тебе кохаю", – лаконічно висловився режисер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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