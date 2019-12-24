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24 грудня • оновлено в 08:48
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"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки

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Російська співачка Нюша, яка стала мамою в листопаді 2018 року, днями вперше повідомила, як назвала свою доньку, спровокувавши бурхливі суперечки в мережі.

Так, у новому інтерв'ю для журналу HELLO! артистка зізналася, що вони з чоловіком вибрали незвичайне ім'я для дівчинки – Сімба.

Нюша

Нюша

Instagram @nyusha_nyusha

Новини
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Також разом з донькою Нюша знялася в зворушливій сімейній фотосесії, вперше показавши і обличчя Сімби. Фотографією обкладинки зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Втім, у коментарях під публікацією шанувальники почали бурхливо обговорювати ім'я дівчинки. У мережі не розуміють, навіщо батьки вибрали таке дивне ім'я для дитини, яке може зіпсувати їй життя. Хтось із фанатів порівняв ім'я Сімба з кличкою тварини.

"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки
"Собаку так звуть": популярну в РФ співачку зацькували за незвичайне ім'я доньки

Як зізналася в інтерв'ю Нюша, вони з чоловіком Ігорем Сівовим, розмірковуючи над ім'ям, надихнулися відомим мультфільмом:

"Нам з чоловіком подобається "Король Лев", і добре, що вона у людей буде асоціюватися з цим мультиком".

Нюша з чоловіком Ігорем Сівовим і донькою

Нюша з чоловіком Ігорем Сівовим і донькою

Instagram @nyusha_nyusha

Нюша з чоловіком Ігорем Сівовим і донькою

Нюша з чоловіком Ігорем Сівовим і донькою

Instagram @nyusha_nyusha

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Нюша опублікувала відверте фото, чим викликала суперечки користувачів мережі.

Так, на ньому зірка позувала в пікантному леопардовому купальнику, який ледь прикривав її інтимні частини тіла.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Нюша
Місце
Росія
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
НЮША ХУЮША!!!
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А в какой церкви можно крестить, простите, Симбу? Симба (англ. Simba; в переводе с суахили — «лев») — главный герой популярного диснеевского мультфильма «Король Лев», выпущенного студией Уолта Диснея в 1994 году. Бедное дитя
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Им "здорово", а как их дочка будет жить с этим именем, им пох
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