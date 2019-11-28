"Смішні гроші!" Пригожин заступився за Ротару через гонорари в Росії

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин прокоментував інформацію про гонорар української співачки Софії Ротару, яку зацькували за повернення на російську сцену.
Він зазначив у коментарі НСН, що заробітки зірок у РФ дуже відрізняються від доходів іноземних колег, тому рахувати, скільки отримує за концерт артистка, недоречно.
"Не люблю рахувати чужі гроші, чужі гонорари. Немає таємниці у тому, скільки хто заробляє. В Америці зірка першої величини заробляє від мільйона доларів та вище. Наші артисти у цьому відношенні є найскромнішими", – зазначив Пригожин.
Пригожин заступився за Ротару через гонорари
За словами продюсера, велика частина грошей іде на утримання колективу, сценічні костюми та постановку номерів.
"Пугачова й Ротару співали ще за радянських часів, отримуючи сім рублів за концерт. Це смішні гроші, а сили й голос ідуть. Ми часто даємо благодійні концерти, артисти в цьому випадку самі нічого не отримують, а колективу за цей виступ потрібно заплатити", – додав Пригожин.
Софія Ротару отримує 60 тис. доларів за концерт у РФ
МК
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії після обстрілу країною-агресором українських кораблів.
У 2019 році стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках премії "Пісня року". У РФ накинулися на Ротару, дорікнувши у бажанні заробити грошей.
У мережу злили інформацію, що співачка отримує за концерт в РФ 60 тисяч доларів, з яких 15 – іде на команду.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!