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29 листопада • оновлено в 10:53
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"Смішні гроші!" Пригожин заступився за Ротару через гонорари в Росії

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Російський музичний продюсер Йосип Пригожин прокоментував інформацію про гонорар української співачки Софії Ротару, яку зацькували за повернення на російську сцену.

Він зазначив у коментарі НСН, що заробітки зірок у РФ дуже відрізняються від доходів іноземних колег, тому рахувати, скільки отримує за концерт артистка, недоречно.

"Не люблю рахувати чужі гроші, чужі гонорари. Немає таємниці у тому, скільки хто заробляє. В Америці зірка першої величини заробляє від мільйона доларів та вище. Наші артисти у цьому відношенні є найскромнішими", – зазначив Пригожин.

Пригожин заступився за Ротару через гонорари

Пригожин заступився за Ротару через гонорари

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По стопах Ротару: довкола ще однієї артистки розгорівся скандал через концерти в Росії

За словами продюсера, велика частина грошей іде на утримання колективу, сценічні костюми та постановку номерів.

"Пугачова й Ротару співали ще за радянських часів, отримуючи сім рублів за концерт. Це смішні гроші, а сили й голос ідуть. Ми часто даємо благодійні концерти, артисти в цьому випадку самі нічого не отримують, а колективу за цей виступ потрібно заплатити", – додав Пригожин.

Софія Ротару отримує 60 тис. доларів за концерт у РФ

Софія Ротару отримує 60 тис. доларів за концерт у РФ

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Софія Ротару Йосип Пригожин
Місце
Росія
Теги
скандали шоу-бизнес
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