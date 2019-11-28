"Смішні гроші!" Пригожин заступився за Ротару через гонорари в Росії

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин прокоментував інформацію про гонорар української співачки Софії Ротару, яку зацькували за повернення на російську сцену.

Він зазначив у коментарі НСН, що заробітки зірок у РФ дуже відрізняються від доходів іноземних колег, тому рахувати, скільки отримує за концерт артистка, недоречно.

"Не люблю рахувати чужі гроші, чужі гонорари. Немає таємниці у тому, скільки хто заробляє. В Америці зірка першої величини заробляє від мільйона доларів та вище. Наші артисти у цьому відношенні є найскромнішими", – зазначив Пригожин.

Пригожин заступився за Ротару через гонорари

За словами продюсера, велика частина грошей іде на утримання колективу, сценічні костюми та постановку номерів.

"Пугачова й Ротару співали ще за радянських часів, отримуючи сім рублів за концерт. Це смішні гроші, а сили й голос ідуть. Ми часто даємо благодійні концерти, артисти в цьому випадку самі нічого не отримують, а колективу за цей виступ потрібно заплатити", – додав Пригожин.

Софія Ротару отримує 60 тис. доларів за концерт у РФ МК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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