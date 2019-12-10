Смерть солістки легендарних Roxette: оприлюднено фото й відео з її останнього концерту

10 грудня на 62-му році життя померла солістка шведського попрокгурту Roxette Марі Фредрікссон. Причиною смерті стала тривала хвороба.

Востаннє артистка виступала в 2015 році в Лондоні. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити фото й відео з останнього концерту Фредрікссон.

Марі Фредрікссон захворіла в 2002 році. У неї діагностували пухлину головного мозку. Однак в 2010 році вона знову почала виступати з Roxette і влаштовувала світові турне.

У 2016 році Roxette оголосили про припинення концертної діяльності. Тоді співачка пояснила, що лікарі порадили їй утриматися від гастролей, оскільки вона мала проблеми з пам'яттю і пересуванням.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у США в чиказькому аеропорту в неділю, 8 грудня помер відомий американський репер Juice Wrld (Джаред Ентоні Гіґґінс). Як з'ясувалося, причиною смерті став серцевий напад.

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