Російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, отримала орден у "ДНР".

Вона заявила на презентації "документального" фільму "Позивний" Донецьк": Історія Дебальцевського котла", що служить народу Донбасу, передає "КП".

У картині Чичеріна виконала пісню "Добровольча". Після кінопоказу ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін нагородив співачку "орденом Дружби".

"Служу Батьківщині та народу Донбасу", – сказала вона, отримавши "нагороду".

Нагорода Чичериної Сайт Пушиліна

В указі Пушиліна йдеться, що Чичеріна отримала той орден "за активну благодійну діяльність, особливі заслуги у зміцненні дружби та співробітництва між державами, підвищення міжнародного авторитету "Донецької Народньої Республіки".

Юлія Чичеріна instagram @ julia_chicherina

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Юлія Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

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