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23 лютого • оновлено в 18:44
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"Служу народу Донбасу": скандальна російська співачка отримала орден у "ДНР"

8.4т
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Російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, отримала орден у "ДНР".

Вона заявила на презентації "документального" фільму "Позивний" Донецьк": Історія Дебальцевського котла", що служить народу Донбасу, передає "КП".

У картині Чичеріна виконала пісню "Добровольча". Після кінопоказу ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін нагородив співачку "орденом Дружби".

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"Служу Батьківщині та народу Донбасу", – сказала вона, отримавши "нагороду".

Нагорода Чичериної

Нагорода Чичериної

Сайт Пушиліна

В указі Пушиліна йдеться, що Чичеріна отримала той орден "за активну благодійну діяльність, особливі заслуги у зміцненні дружби та співробітництва між державами, підвищення міжнародного авторитету "Донецької Народньої Республіки".

Юлія Чичеріна

Юлія Чичеріна

instagram @ julia_chicherina

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Юлія Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Денис Пушилін Юлія Чичеріна
Місце
Росія
Тег
Новини ДНР
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Юрий Коваленко
Юрий Коваленко
лучше бы этой старой нарколыге подарил фалос дэнэровский
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а когда эту макаку наградят дубовым крестом
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ёб...нутая кокошная тварь.
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