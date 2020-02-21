Російська співачка Валерія, слідом за музикантом Сергієм Шнуровим, планує створити політичну партію і взяти участь у виборах до Держдуми в 2021 році.

Про це її чоловік продюсер Йосип Пригожин розповів виданню "Фонтанка.ру".

Валерія Утро

Пригожин зазначив, що вони роздумують над тим, щоб створити партію під назвою "Сильні жінки" до 2021 року.

"Сьогодні нічого Валерії не заважає створити партію "Сильні жінки". Думаємо здивувати вас цим до 2021 року. Тут питання йде про права жінок. Боротьба проти насильства в сім'ї. Є чоловіки, готові підтримувати жінок в їх бажанні зробити нашу країну кращою", - заявив Пригожин.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський музичний продюсер Йосип Пригожин розповів про випадок, коли його дружині, співачці Валерії довелося вийти на сцену після побиття.

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