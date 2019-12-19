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19 грудня • оновлено в 16:17
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Знову разом? Славу і Едгара Камінських застали за пристрасним поцілунком

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Відома українська співачка Слава Камінська та її чоловік — пластичний хірург Едгар Камінський, які в липні офіційно розлучилися, здивували пристрасним поцілунком на людях.

Так, колишнє подружжя організувало гучну вечірку з нагоди святкування дня народження їхніх спільних дітей — п'ятирічного сина Леонарда та чотирирічної доньки Лаури. У мережу потрапило фото моменту їхнього "возз'єднання", яке зафіксувала одна з гостей свята Алла. На знімку Едгар і Слава цілуються, тримаючи в руках святкові торти.

Едгар Камінський і Слава Камінська

Едгар Камінський і Слава Камінська

Фото: instagram/babaslavka

"Цю любов не перемогти", — написала Алла.

Едгар Каімінскій і Слава Камінська цілуються

Едгар Каімінскій і Слава Камінська цілуються

Фото: instagram/alla_a7

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Зазначимо, що ні Камінська, ні її колишній чоловік такий поворот подій не коментують, а на їхніх сторінках в Instagram і зовсім немає спільних фото з дня народження дітей.

Слава Камінська та Вікторія Смеюха

Слава Камінська та Вікторія Смеюха

Діти Едгара та Слави

Діти Едгара та Слави

Донька Слави та Едгара Камінських

Донька Слави та Едгара Камінських

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави та Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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