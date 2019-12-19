Знову разом? Славу і Едгара Камінських застали за пристрасним поцілунком

Відома українська співачка Слава Камінська та її чоловік — пластичний хірург Едгар Камінський, які в липні офіційно розлучилися, здивували пристрасним поцілунком на людях.
Так, колишнє подружжя організувало гучну вечірку з нагоди святкування дня народження їхніх спільних дітей — п'ятирічного сина Леонарда та чотирирічної доньки Лаури. У мережу потрапило фото моменту їхнього "возз'єднання", яке зафіксувала одна з гостей свята Алла. На знімку Едгар і Слава цілуються, тримаючи в руках святкові торти.
Едгар Камінський і Слава Камінська
Фото: instagram/babaslavka
"Цю любов не перемогти", — написала Алла.
Едгар Каімінскій і Слава Камінська цілуються
Фото: instagram/alla_a7
Зазначимо, що ні Камінська, ні її колишній чоловік такий поворот подій не коментують, а на їхніх сторінках в Instagram і зовсім немає спільних фото з дня народження дітей.
Слава Камінська та Вікторія Смеюха
Діти Едгара та Слави
Донька Слави та Едгара Камінських
Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави та Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.
До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.
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