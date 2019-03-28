"Слава Україні!" Пореченков і Охлобистін записали скандальне відео і підтримали Зеленського

Скандально відомі російські актори Іван Охлобистін і Михайло Пореченков записали провокаційне відео, яким підтримали шоумена, кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

"А якщо він виграє... буде нам винен. Слава Україні. Крим наш... Все наше!" - розіграли діалог Пореченков і Охлобистін.

"Тільки Зеленський!" - заявили в кінці ролика скандальні артисти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний Пореченков розповів про свої проблеми через "ДНР''.

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