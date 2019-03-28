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"Слава Україні!" Пореченков і Охлобистін записали скандальне відео і підтримали Зеленського

6.5тЧитати матеріал російською

Скандально відомі російські актори Іван Охлобистін і Михайло Пореченков записали провокаційне відео, яким підтримали шоумена, кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

"А якщо він виграє... буде нам винен. Слава Україні. Крим наш... Все наше!" - розіграли діалог Пореченков і Охлобистін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний Пореченков розповів про свої проблеми через "ДНР''.

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Особи
Іван ОхлобистінМихайло ПореченковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
два м...ка подставили третьего
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Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
Це той, що стріляв в наших солдатів ( Пореченков)
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Согласен с ними,придворный Шут НИКОГДА не станет НАСТОЯЩИМ королём!!!
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