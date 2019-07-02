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Слава Камінська розлучилася з чоловіком: подробиці

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Відома українська співачка Слава Камінська офіційно розлучилася зі своїм чоловіком пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Суд відбувся згідно з попередньо призначеної дати – 1 липня 2019 року. Відповідне рішення з'явилося на сайті Подільського районного суду міста Києва.

Слава і Едгар Камінський

Слава і Едгар Камінський

instagram.com/babaslavka

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Слава Камінська розлучилася з чоловіком: подробиці

Нагадаємо, інформація про розлучення Слави і Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання з приводу розірвання шлюбу заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

Слава Камінська розлучилася з чоловіком: подробиці

На перше засідання суду прийшов тільки адвокат чоловіка співачки. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом.

Раніше, сам Едгар Камінський прокоментував своє розлучення в соціальній мережі Instagram. Він зазначив, що дуже вдячний колишній дружині.

Прочитав багато гнівних коментарів під попереднім постом. Відповідаю 👇 ⠀ Я не забув подякувати дружину, я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо. Хто дивився мої інтерв'ю, відео, виступи на конференціях або читав мої пости, знає, як я ціную Славу. ⠀ Я вдячний їй за все. Коли ти живеш в шлюбі, в справжнього кохання, то все робиться від душі, від чистого серця і ти не чекаєш оди і хвали. Сімейні вчинки саме такі. ⠀ Я не роблю нічого спонтанно. Всі мої вчинки зважені і обдумані. ⠀ Перший раз я подав на розлучення в 2017 році. Через півроку, перед судовим процесом, дав собі другий шанс. Я завжди так роблю - даю другий шанс не іншій людині, співробітнику, другу чи знайомому, а саме себе, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. ⠀ Другий шанс - це час для аналізу першого рішення і виведення. Часовий проміжок, як правило, невеликий. У нашому випадку він тривав 2 роки - 2 роки аналізів, порівнянь, висновків. ⠀ Я прийняв рішення, і воно пов'язане тільки зі Славою, з низкою фактів і обставин. Ні з ким іншим. ⠀ Два роки ми перебували в невагомості. Тема відкриття клініки в нашій родині ніколи не була головною або навіть обговорюваної (тому, текст попереднього поста саме такий, яким ви його прочитали). ⠀ Істинну причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди. Їх не більше 20-ти чоловік. Вони непублічні і не коментують фотографії. Але саме їм відомо, чому так сталося і, повірте, у них немає питань. ⠀ Я прошу не спекулювати на темі нашої сім'ї. Вам буде складно зрозуміти, що сталося. Ви 100% не знаєте нас. Мені і самому до сих пір не віриться. ⠀ У що я вірю? У щастя своїх дітей і їхнє світле майбутнє. ⠀ Повага для мене - на першому місці. Поважайте і ви сім'ї інших людей. Перед тим як давати коментарі, підійдіть до свого коханій людині, обійміть його і скажіть, як сильно любите. А якщо його поруч немає, не давайте поради, як жити в стосунках.

Публікація від Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники солістки українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської масово обговорюють її розлучення з хірургом Едгаром, адже пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.

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Особа
слава Камінська
Місце
УкраїнаКиїв
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