Слава Камінська розлучилася з чоловіком: подробиці

Відома українська співачка Слава Камінська офіційно розлучилася зі своїм чоловіком пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Суд відбувся згідно з попередньо призначеної дати – 1 липня 2019 року. Відповідне рішення з'явилося на сайті Подільського районного суду міста Києва.

Слава і Едгар Камінський instagram.com/babaslavka

Як колишнє подружжя поділили опіку над 4-річним Леонардом і 3-річної Лаурою - невідомо. Поки екс-пара не дає ніяких коментарів.

Нагадаємо, інформація про розлучення Слави і Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання з приводу розірвання шлюбу заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

На перше засідання суду прийшов тільки адвокат чоловіка співачки. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом.

Раніше, сам Едгар Камінський прокоментував своє розлучення в соціальній мережі Instagram. Він зазначив, що дуже вдячний колишній дружині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники солістки українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської масово обговорюють її розлучення з хірургом Едгаром, адже пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.

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