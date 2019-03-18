Скрутили. Погрожували бритвою: українську знаменитість звинуватили в нападі

Популярний український ведучий Володимир Такудіс розповів, що на нього напали і виголили декілька клаптиків волосся за невдалий жарт.

Одним із нападників нібито був відомий шоумен Андрій Джеджула. OBOZREVATEL зв'язався з шоуменом і він виклав нам іншу версію подій.

Володимир Такудіс facebook.com/takudis

"На мене напали. Троє. Подзвонили і запросили на зустріч. А потім напали. Андрій Джеджула і двоє братків. Утрьох на одного. Скрутили. Поклали на стіл. Дістали бритву. Погрожували. У декількох місцях на голові виголили клаптики волосся. Змусили записати на камеру мої вибачення за "невдалий жарт", — повідомив Такудіс.

Він зазначив, що вже написав заяву в поліцію і буде домагатися вирішення цього конфлікту в рамках закону. Крім того, ведучий пояснив, який саме жарт образив Джеджулу.

"У рамках Grand Conference ми з Вовою Остапчуком пожартували про те, що нам шкода, що "сьогодні з нами немає" певних гравців весільного ринку. Під сумну музику. Згадали про їхню легендарність. І здивувалися, чому їх немає на конференції і чи все у них добре. Так, були названі конкретні прізвища, а не розмито — тому що у нас є яйця. Можливо, там були зайвими фрази "хвилинка жалості" і "їх немає в шоу бізнесі". За це я хотів би попросити вибачення. У всіх, чиї прізвища ми назвали. Але! Не за те, що це був "невдалий жарт", — додав він.

Андрій Джеджула Кино-Театр.РУ

Андрій Джеджула в коментарі OBOZREVATEL заявив, що дійсно зустрічався з Володимиром Такудісом, але ніяких насильницьких дій він не робив.

"Ми з ним зустрілися один на один. Пояснив йому в словесній формі, у чому він був не правий. Він записав на відео вибачення перед шістьма людьми. Це відео я не збирався ніде розміщувати, просто відправити тим, кого він скривдив: Дяді Жорі, Івану Городецькому, — сказав Джеджула. — Це був не жарт. Розповім вам його суть. На весільній конференції, де зібралося 400 людей, він почав свій публічний виступ із приниження "монстрів", людей, які стояли біля витоків. Він публічно принизив нас усіх. Всі були в шоці, в залі ніхто не сміявся. Матвієнко була єдина там із нас шістьох і зайшла в зал саме в момент, коли її принижували. Каже, сльози на очі накочувалися. Вона підійшла до сцени, хотіла взяти мікрофон і відповісти. Він їй не дав цього зробити, не пустив на сцену".

Як раніше писав OBOZREVATEL, на українську співачку Злату Огневич поряд із її будинком напав невідомий чоловік. Від нападника її захистив водій. Разом вони викликали поліцію, яка також прийшла на допомогу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram