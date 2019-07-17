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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Скрипка дав концерт на підтримку кандидата з "Опоблоку": фото і відео

4.3т Читати матеріал російською

Відомий український рокмузикант і патріот, лідер гурту "Воплі Водоплясова" Олег Скрипка виступив на концерті на підтримку кандидата від проросійського "Опоблоку" в Енергодарі (Запорізька область).

Фото і відео з'явилися на сайті одного з місцевих видань. Як пишуть у ЗМІ, відомий україномовний співак "радував енергодарців запальними хітами і новими композиціями" на підтримку Юрія Коробова.

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Музикант виступив на агітаційному концерті

Музикант виступив на агітаційному концерті

en-media.tv

Скрипка попрацював на кандидата від "Опоблоку"

Скрипка попрацював на кандидата від "Опоблоку"

en-media.tv

Олег Скрипка

Олег Скрипка

en-media.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бахмуті Донецької області людям роздавали листівки із запрошенням на концерт співачок Тіни Кароль, Наталії Могилевської та шоумена Дяді Жори. Однак у результаті історія обернулася скандалом.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олег Скрипка
Місце
Україна
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