Скрипка дав концерт на підтримку кандидата з "Опоблоку": фото і відео

Відомий український рокмузикант і патріот, лідер гурту "Воплі Водоплясова" Олег Скрипка виступив на концерті на підтримку кандидата від проросійського "Опоблоку" в Енергодарі (Запорізька область).

Фото і відео з'явилися на сайті одного з місцевих видань. Як пишуть у ЗМІ, відомий україномовний співак "радував енергодарців запальними хітами і новими композиціями" на підтримку Юрія Коробова.

Музикант виступив на агітаційному концерті en-media.tv

Скрипка попрацював на кандидата від "Опоблоку" en-media.tv

Олег Скрипка en-media.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бахмуті Донецької області людям роздавали листівки із запрошенням на концерт співачок Тіни Кароль, Наталії Могилевської та шоумена Дяді Жори. Однак у результаті історія обернулася скандалом.

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