"Скріпи": пропагандистка Путіна вдарилася в духовність у Європі

Російська ведуча Першого каналу Катерина Андрєєва, яку президент РФ Володимир Путін кілька разів назвав свою улюблену телезіркою, виставила напоказ своє духовне життя, чим викликала бурю критики в соціальній мережі.
Так, наразі Андрєєва вирушила в тур по Європі, і під час перебування у Чорногорії відвідала один з місцевих монастирів, про що написала в своєму Instagram-акаунті.
"Скріпи, свято, його рука... У Чорногорії освячують виноград. Спас. Радість, м'яка сила віри, яку неможливо зламати, заборонити, змусити забути. Справжнє не можна підмінити сурогатом, любов - ненавистю", - зазначила Катерина і доповнила пост фотографіями на тлі черниць.
Деякі фоловери Андрєєвої присоромили її за те, що вона занадто виставляє напоказ духовну сторону свого життя.
Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі мережі негативно відреагували на фото з відпочинку в країнах Європи російськоїведучої Першого каналу, пропагандистки Путіна Катерини Андрєєвої. Вони відзначили, що вона сама собі суперечить, так як спочатку розхвалює відпустки в Криму на телебаченні, а потім демонструє свій люкс-відпочинок в західних країнах.