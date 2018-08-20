"Скріпи": пропагандистка Путіна вдарилася в духовність у Європі

Російська ведуча Першого каналу Катерина Андрєєва, яку президент РФ Володимир Путін кілька разів назвав свою улюблену телезіркою, виставила напоказ своє духовне життя, чим викликала бурю критики в соціальній мережі.

Так, наразі Андрєєва вирушила в тур по Європі, і під час перебування у Чорногорії відвідала один з місцевих монастирів, про що написала в своєму Instagram-акаунті.

"Скріпи, свято, його рука... У Чорногорії освячують виноград. Спас. Радість, м'яка сила віри, яку неможливо зламати, заборонити, змусити забути. Справжнє не можна підмінити сурогатом, любов - ненавистю", - зазначила Катерина і доповнила пост фотографіями на тлі черниць.

Публікація від Катерина Андрєєва (@ekaterinaandreeva_official) 19 Авг 2018 у 6:28 PDT

Деякі фоловери Андрєєвої присоромили її за те, що вона занадто виставляє напоказ духовну сторону свого життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі мережі негативно відреагували на фото з відпочинку в країнах Європи російськоїведучої Першого каналу, пропагандистки Путіна Катерини Андрєєвої. Вони відзначили, що вона сама собі суперечить, так як спочатку розхвалює відпустки в Криму на телебаченні, а потім демонструє свій люкс-відпочинок в західних країнах.