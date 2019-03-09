"Скопіювала Бузову?" Лорак публічно звинуватили в несмаку та платіагі

Українську співачку Ані Лорак, яка переїхала в Росію, розкритикували за нове фото в образі єгипетської цариці Клеопатри.

Знімок, що викликав суперечки, артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На ньому співачка позує в незвичайному стилізованому костюмі, сидячи на троні. Фото виконане в чорно-білих тонах.

"Всі жінки — богині! Стояти біля керма свого життя, відчувати, розуміти і приймати. Дарувати і дякувати кожен день", — написала під фотографією Лорак.

instagram.com/anilorak

Фоловери Кароліни заявили, що знімок вийшов занадто пафосним, а лук — позбавленим смаку. Крім того, деякі звинуватили співачку в плагіаті, згадавши аналогічний експеримент з образом скандальної російської співачки, зірки шоу "Дом-2" Ольги Бузової.

"Скопіювали Бузову? Клеопатри блін... А самим щось придумати розуму замало?" — написала в коментарях одна з фоловерів.

Ольга Бузова в образі Клеопатри mycharm.ru

Ольга Бузова в образі Клеопатри svpressa.ru

"Не подобається, це вже занадто", "Жалюгідна пародія", "Відчувається вплив Кіркорова — він любить маскарад і клоунаду", "Смішне вбрання", "Нерозумно", "Не ображайтеся, але ви на діву і богиню не доросли", "Це вже якась манія величі", — додали інші користувачі під постом.

instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак розлютила фанатів відвертим вбранням на концерті в Баку (Азербайджан).

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