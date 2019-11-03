Складено рейтинг найпопулярніших акторів і актрис в світі

У США склали рейтинг найпопулярніших акторів і актрис в світі. Перше місце зайняла Дженніфер Еністон.

Список на замовлення журналу The Hollywood Reporter підготувала аналітична компанія MVPindex. Вона вивчала користувачів соціальних мереж Facebook, Instagram, сервісу мікроблогів Twitter і відеохостингу YouTube за календарний тиждень.

Дженіфер Еністон Укрінформ

Еністон обігнала актора Дуейна Джонсона на прізвисько "Скеля", який зайняв почесне друге місце.

Дуейн Джонсон МедиаНяня

Третє місце дісталося актрисі Лілі Рейнхарт.

Лілі Рейнхарт Дізнайся все

Замкнули першу п'ятірку Каміла Мендес і Гебріел Юніон. Далі розташувалися Джордж Такей, Меделін Петш, Пріянка Чопра, Ніна Добрев і Емілі Ратаковскі.

Меделін Петш

Джордж Такей

Гебріел Юніон

Каміла Мендес

Як повідомляв OBOZREVATEL, слухачі британської радіостанції Smooth Radio склали рейтинг 500 кращих пісень усіх часів. На вершині чарту виявився співак Ед Ширан і один з його хітів "Perfect".

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