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3 листопада • оновлено в 13:40
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Складено рейтинг найпопулярніших акторів і актрис в світі

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У США склали рейтинг найпопулярніших акторів і актрис в світі. Перше місце зайняла Дженніфер Еністон.

Список на замовлення журналу The Hollywood Reporter підготувала аналітична компанія MVPindex. Вона вивчала користувачів соціальних мереж Facebook, Instagram, сервісу мікроблогів Twitter і відеохостингу YouTube за календарний тиждень.

Дженіфер Еністон

Дженіфер Еністон

Укрінформ

Новини
Названа найкраща пісня в історії людства: опублікований рейтинг

Еністон обігнала актора Дуейна Джонсона на прізвисько "Скеля", який зайняв почесне друге місце.

Дуейн Джонсон

Дуейн Джонсон

МедиаНяня

Третє місце дісталося актрисі Лілі Рейнхарт.

Лілі Рейнхарт

Лілі Рейнхарт

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Замкнули першу п'ятірку Каміла Мендес і Гебріел Юніон. Далі розташувалися Джордж Такей, Меделін Петш, Пріянка Чопра, Ніна Добрев і Емілі Ратаковскі.

Меделін Петш

Меделін Петш

Джордж Такей

Джордж Такей

Гебріел Юніон

Гебріел Юніон

Каміла Мендес

Каміла Мендес

Як повідомляв OBOZREVATEL, слухачі британської радіостанції Smooth Radio склали рейтинг 500 кращих пісень усіх часів. На вершині чарту виявився співак Ед Ширан і один з його хітів "Perfect".

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Особа
Дженіфер Еністон
Місце
США
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Говорят у всех их украинские корни
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