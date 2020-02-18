Вони не з "Гри престолів": складено рейтинг акторів, які найчастіше вмирали на екранах

Шанувальники культового серіалу "Гра престолів", та й не тільки, прекрасно знають, що у Шона Біна, який зіграв у ньому роль Неда Старка, є своєрідна "візитна картка" – він помирає мало не в кожному своєму фільмі. Виявляється, в рейтингу акторів, які вмирали на екрані найчастіше, Шон Бін – далеко не на першому місці.

Так, рекордсменом за кількістю екранних смертей серед живих та покійних голлівудських колег є зірка бойовика "Мачете" і виконавець безлічі ролей лиходіїв Денні Трехо. Про це повідомляє портал Buzzbingo.

Денні Трехо Фото: gazeta.ru

За словами інсайдерів, Трехо "вмирав" за свою кар'єру 65 разів і майже завжди криваво. Персонажів актора підривали, розстрілювали, обезголовлювали, перекидали на них різні важкі конструкції, душили, скидали з висоти або спалювали. Зазначається, що пік екранних смертей Трехо припав на 2015 рік: він помирав 8 разів.

Денні Трехо Фото: disgustingmen.com

На другому місці смертельного рейтингу – ще один прославлений кіношний лиходій Крістофер Лі, який помер у 2015 році. Британський актор вперше помер на екрані у 1948 році та продовжував гинути аж до 2011 року. Смерть персонажів Лі наступала від меча, отруйного дротика, кислоти, самозаймання, четвертування, заморожування, спалення і так далі.

Крістофер Лі Фото: marieclaire.ru

Крістофер Лі у фільмі "Дракула" Фото: marieclaire.ru

На третьому місці за кількістю кіношних смертей – Ленс Хенріксен (андроїд Бішоп з франшизи "Чужий"), помирав 51 разів.

Ленс Хенріксен (кадр з фільму "Термінатор") Фото: 24smi.org

Ленс Хенріксен (кадр з франшизи "Чужий") Фото: filmz.ru

Четверте місце з 41 кіносмертю розділили відразу три актори: майстер жаху і злочинницького сміху Вінсент Прайс, Денніс Хоппер і Борис Карлофф. Слідом йде англієць Джон Херт, на рахунку якого 39 екранних смертей. По 36 разів вмирали Бела Лугоши – ще один легендарний Дракула – і Том Сайзмор. Топ-10 замикає Ерік Робертс з 35 смертями.

Денніс Хоппер, Вінсент Прайс і Борис Карлофф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше РосЗМІ розповіли про прокляття легендарного серіалу "Бандитський Петербург". За словами інсайдерів, за 18 років нібито загинули понад 40 його акторів.

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