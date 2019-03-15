Скінчилися гроші? З'явилося несподіване фото Бузової в літаку "для бідних"

Російську співачку і ведучу Ольгу Бузову застукали летить в економ-класі, незважаючи на те, що артистка неодноразово заявляла, що подорожує тільки першим або бізнес-класом.

33-річна зірка вела себе скромно і практично весь політ спала, пише "СтарХит".

"У Ольги в концертному райдері навіть є пункт, що вона літає тільки бізнесом. Але бувають різні обставини, до яких вона, як справжній професіонал, завжди готова ставиться з розумінням. Насправді той літак виявився настільки крихітним, що там просто фізично не могло бути "бізнесу". Скажу більше, що він там і не передбачений, згідно конструкції", - повідомив виданню представник співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бузову часто критикують за те, що вона не вміє співати, при цьому квитки на концерти коштують немалих грошей. Та й вимоги у неї до організаторів вельми специфічні.

До офіційного висунення поп-виконавця Сергія Лазарєва на Євробачення-2019 від Росії в мережі була інформація, що саме вона може стати кандидатом.

Музичний критик Сергій Сосєдов був категорично не згоден із таким розвитком подій. Він прямо заявив, що у Бузової немає ні слуху, ні голосу.

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