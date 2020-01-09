Скільки грошей втратять Меган Маркл і принц Гаррі після того, як підуть із королівської сім'ї: відомі суми

8 січня Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про рішення відмовитися від королівських повноважень, що також означає припинення фінансування з держбюджету.

Видання Daily Mail підрахувало, що втратять герцоги Сассекські після того, як підуть із королівської сім'ї.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Так, відомо, що зараз Меган і Гаррі отримують дохід із кількох джерел, один із яких – суверенний грант. Він приносить парі майже 2 млн фунтів стерлінгів і передбачає покриття витрат на виконання офіційних обов'язків. Після відмови від титулів, принц і його дружина не зможуть отримувати ці гроші.

Втім, 95% витрат забезпечував принц Чарльз. Повідомляється, що минулого року він виплатив своїм синам 4,9 млн фунтів стерлінгів, з яких майже половина пішла до Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Резиденція Фрогмор-гаус, в якій мешкало подружжя з сином, залишається у володінні Єлизавети II. Однак Меган і Гаррі будуть жити там під час повернення до Великобританії.

Резиденція Фрогмор-гаус Daily Mail

Як пише видання, після того, як Гаррі і Меган стануть фінансово незалежними, вони зможуть заробляти в ролі спікерів. Повідомляється, що один виступ може принести майже 380 тис. фунтів стерлінгів найкращому світовому спікеру.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Також Меган і Гаррі зможуть продавати товари під своїм королівським брендом Sussex. На сьогодні подружжю вдалося заробити приблизно 30 млн фунтів стерлінгів на продажі футболок, книг і журналів.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Зазначається, що до весілля з Гаррі Меган заробляла орієнтовно 60 тис. фунтів стерлінгів на рік на своєму блозі, який вона змушена була закрити після весілля. Тепер, якщо герцогиня вирішить його відновити, вона зможе отримати з нього значно більший прибуток.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі британських спадкоємців престолу і отримає титул лорда Сассекського.

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