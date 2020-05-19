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19 травня • оновлено в 12:06
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Скільки грошей Єлизавета II втратила через пандемію: названа приголомшлива сума

3.9т
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Королева Великобританії Єлизавета II через пандемію коронавірусу втратила понад 24 млн доларів. Зараз її статки оцінюються в 424 млн доларів.

Про це пише видання The Times.

Єлизавета II

Єлизавета II

Getty

Повідомляється, що здебільшого збитки були пов'язані з королівською нерухомістю. Крім того, пандемія вдарила по фондовому ринку, і частина акцій, що належить Єлизаветі II, впала в ціні.

Також приватний капітал королеви скоротився у зв'язку із закриттям для відвідування її замків і палаців, серед яких Сандрінгем, Балмор, Віндзорський замок і Букінгемський палац.

Єлизавета II

Єлизавета II

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 травня дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма святкувала день народження – цьогоріч Шарлотті виповнилося п'ять років. У мережі зазначають, що з віком дівчинка стає дуже схожа на свою бабусю Єлизавету II.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
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