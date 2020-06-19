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Скічко може стати президентом України, у нього є мізки, – Кондратюк

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Скічко може стати президентом України, у нього є мізки, – Кондратюк

Instagram Ігоря Кондратюка

Український телеведучий, продюсер і шоумен Ігор Кондратюк впевнений, що у народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Скічка є шанси у майбутньому стати президентом.

Кондратюк вважає, що зараз молодий телеведучий Скічко тільки відкрив для себе політику, в майбутньому він зможе обіймати більш високі посади у владі, сказав він нардепу від "Європейської Солідарності" Олексію Гончаренку в програмі на YouTube "Гончаренко рулить".

Олександр Скічко

Олександр Скічко

"Ви будете сміятись, я в Скічка вірю. У Скічка є мізки. Я вважаю, що у нього не досить гарна освіта – це йому казав. Ти не повіриш, я думаю, що він може стати колись президентом, якщо в нього складуться деякі зорі", – наголосив він.

За словами Кондратюка, пішовши в парламент, Скічко відкрив для себе ще одну сторінку, яка називається – політика.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ігор Кондратюк піддав жорсткій критиці боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка через їх невизнання військової агресії Росії щодо нашої країни.

УкраїнапрезидентВерховна Рада УкраїнидепутатІгор КондратюкОлександр СкічкоОлексій Гончаренко
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