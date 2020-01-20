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20 січня • оновлено в 18:51
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Відомого російського репера відправили в наркоклініку: подробиці

2.6т
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Родичі російського репера Гуфа (Олексія Долматова) приїхали за ним в Таїланд, щоб відвезти в наркологічну клініку.

Так, причиною такого рішення стала дивна поведінка артиста на відпочинку, який раніше виходив у прямий ефір на особистій сторінці в Instagram і нагадував усім своїм ворогам за останні п'ять років, що з ним краще не жартувати. А потім втратив телефон і картки, після чого і зовсім перестав виходити на зв'язок, повідомляє Telegram-канал "Super.ru" (відео дивіться нижче).

Олексій Долматов (Гуф)

Олексій Долматов (Гуф)

Фото: ridus.ru

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Зазначається, що сестра і директор Олексія зараз вирішують питання про госпіталізацію і сподіваються, що зможуть влаштувати артиста в клініку в Москві або Ізраїлі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які знаменитості попадалися на вживанні заборонених речовин.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Гуф (Guf)
Місце
Росія
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