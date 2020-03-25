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25 березня • оновлено в 19:08
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Скандальний Щербаков розлютив мережу, висміявши жінку

3.8т
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Російський комік і резидент шоу "Stand Up" Олексій Щербаков розлютив користувачів мережі тим, що висміяв незнайому йому жінку.

Так, знімок артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Скандальний комік розлютив мережу, висміявши жінку
"І дієтичну колу ..." - написав комік під публікацією фотографії жінки, що стоїть в черзі біля прилавка.

"Ну ти звичайно опустився в очах у багатьох", "Людина стояла, нікого не чіпала, а ви без її відома зробили фото. Якось некультурно", "Звичайно, дівчина не дуже фігуриста, але викладати таке не красиво", - коментують пост Щербакова.

Скандальний комік розлютив мережу, висміявши жінку
Скандальний комік розлютив мережу, висміявши жінку
Скандальний комік розлютив мережу, висміявши жінку

Як раніше писав OBOZREVATEL, Щербаков заявив, що в Росії багато людей переконані, що в низьких зарплатах і пенсіях винен хто завгодно, але не Володимир Путін.

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Автор
Марія Дідик
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филя филя
филя филя
если щербаков кого и разозлил в сети так только тех у кого такая же фигура)))
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Иванова Елена
Иванова Елена
филя филя, у полоавинв россиянок такая фигура и что дальше??
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