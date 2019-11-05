"Я стану чудовим батьком": скандальний російський співак звернувся до сурогатної матері

44-річний скандальний співак з Росії Олександр Медведєв, більш відомий як Шура, збирається вдатися до послуг сурогатної матері.

В ефірі телешоу "В темі", він заявив, що мріє стати батьком і вже оцінив майбутні витрати.

Олександр Медведєв 5-tv.ru

Шура також розповів, що хотів би придбати заміський будинок, щоб у його майбутніх дітей була власна галявина і пісочниця для ігор.

"Я стану чудовим батьком. Знаєте, як я дітей няньчу, які навколо мене? Мені з трьох років малюків залишають", - розповів артист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про те, хто народив дочку російському співакові Сергію Лазарєву. Дитину виносила не сурогатна мати. У артиста є дружина, яку він приховує. Нещодавно вони разом підшукували нову квартиру в зв'язку з розширенням сім'ї.

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