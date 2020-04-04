Скандальний Панін ошелешив мережу дивним відео

Скандальний російський актор Олексій Панін, який зізнався, що є свінгером і одного разу брав участь у сексі, де було 130 людей, ошелешив мережу дивним відео.

Ролик він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу у пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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