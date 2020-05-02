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3 травня • оновлено в 23:15
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Скандальний Алібасов відібрав у 81-річної дружини квартиру: відомі подробиці

27.1т
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Скандальний російський музикант Барі Алібасов залишив свою дружину, 81-річну Лідію Федосеєву-Шукшину, без квартири в Новій Москві, вартість якої оцінюється в 10 млн рублів.

Про це пише видання Starhit.

Лідія Федосеєва-Шукшина й Барі Алібасов

Лідія Федосеєва-Шукшина й Барі Алібасов

starhit.ru

Так, повідомляється, що кілька тижнів тому артистка дізналася, що втратила свою квартиру. Власником нерухомості став помічник Алібасова Сергій Моцар.

Як пише видання, Барі попросив підписати Лідію документ на квартиру. Музикант привіз дружину до адвоката, нібито для консультації, а потім дав документ для підпису.

"Подумала, напевно, договір на якісь книги або інтерв'ю. Я не очікувала такого від близької людини", – говорить Федосеєва-Шукшина.

Лідія Федосеєва-Шукшина й Барі Алібасов

Лідія Федосеєва-Шукшина й Барі Алібасов

kp.ru

Відомо, що зараз у ситуації розбирається адвокат Юліан Соболєв, який звинувачує Барі в шахрайстві та просить взяти його під арешт.

Лідія Федосеєва-Шукшина й Барі Алібасов

Лідія Федосеєва-Шукшина й Барі Алібасов

cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що син скандального продюсера Барі Алібасова опублікував тривожне відео, зняте біля психіатричної обласної клініки. Він сказав, що запроторив туди мати.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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