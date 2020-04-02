Скандальний російський телеведучий Отар Кушанашвілі розкрив таємницю свого конфлікту зі співачкою Аллою Пугачовою, з яким пов'язані чутки про його жорстоке побиття.

Так, за словами знаменитості, на зорі кар'єри він невтішно відгукнувся про артистку, публічно назвавши її конем Пржевальського. Після цього примадонна подала на нього до суду і пообіцяла стерти кривдника в порошок. Про це Кушанашвілі розповів в інтерв'ю програмі "Судьба человека" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Алла Пугачова і Отар Кушанашвілі

"Я в одній з програм, бувши в нетверезому стані, обізвав Пугачову. На ранок не пам'ятав, що сталося, а цю передачу дивилися всі, адже її транслював найпопулярніший канал. Не думав, що втрачу людську подобу, сказавши так про жінку... Пугачова дочекалася презентації групи "А-Студио", так би мовити, щоб кинути виклик в обличчя. Я хотів втекти, але зіткнувся з нею у дверях. І вона сказала: "Я зітру тебе в порошок". Вранці я дізнався, що примадонна подала на мене до суду. Хотіла мене таким чином провчити ", – сказав телеведучий.

Він також додав, що на суді вибачився перед Пугачовою. А через кілька років його жорстоко побили біля під'їзду власного будинку. За словами Кушанашвілі, він чув від кривдників про "якусь Аллу". Однак зазначив: він не думає про те, що це була помста Пугачової.

Отар Кушанашвілі Фото: hochu.ua

"Після суду пройшло років триста. Якось заїжджаю у двір, за мною влітає машина. Якісь люди витягують мене за волосся, починають бити ногами. Навколо було багато очевидців. Я хотів сказати, щоб вони телефонували в поліцію, але посоромився кричати – мені вибили зуби. Потім я чув від них щось про Аллу, про Ветлицьку... ні в одну версію я не вірю. Просто моя манера іронічного спілкування комусь не сподобалася. Але у мене немає мети образити когось! Навіщо ж бити?!" – підсумував телеведучий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін випадково показав, як Алла Пугачова виглядає вдома – без макіяжу та фільтрів.

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