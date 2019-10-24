Скандальна MARUV повернеться на "Танці з зірками": подробиці

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) повернеться на проект "Танці з зірками". Артистка стане ведучою балкона.
Так, Корсун зустрічатиме учасників шоу після їх виступів і фактично першою буде дізнаватися, які оцінки їм поставили судді. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram.
Цієї неділі на # танціззіркамі буде 🔥🔥🔥 @maruvofficial возвращается в шоу и у десятому ефірі зустрічатіме парі на зірковому балконі и вместе с учасниками дерло дізнаватіметься про ОЦІНКИ Суддів. А ще епатажності співачка здівує тобі своим Виступ. Ставши +, если чека на це ⚡️
MARUV покинула шоу в п'ятому ефірі. Співачка отримала найменшу кількість балів.
Стріп від @maruvofficial та @ jay.dmitriy.enko.reality! Ділісь враженнями у коментарях 👇 Підтримай пару відправляй смс-повідомлення Із кодом 14 на номер 7914, дзвони за номером 0900 900 014, або голосуй у мобільному додатка @ 1plus1.video. Вокал: @kola__official. # танціззіркамі
У мережі негативно відреагували на виступ співачки і визнали її танець занадто вульгарним.
Раніше, MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні. Артистка прокоментувала пункт про заборону брати участь у конкурсі тим, хто виступав в РФ, заявивши, що "це погано для розвитку музики і в цілому для творчої особистості".
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