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24 жовтня • оновлено в 16:39
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Скандальна MARUV повернеться на "Танці з зірками": подробиці

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Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) повернеться на проект "Танці з зірками". Артистка стане ведучою балкона.

Так, Корсун зустрічатиме учасників шоу після їх виступів і фактично першою буде дізнаватися, які оцінки їм поставили судді. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram.

Скандальна MARUV повернеться на "Танці з зірками": подробиці
Новини
"Втопили, ганьба!" У мережі розгорівся скандал через восьмий випуск "Танці з зірками"

MARUV покинула шоу в п'ятому ефірі. Співачка отримала найменшу кількість балів.

У мережі негативно відреагували на виступ співачки і визнали її танець занадто вульгарним.

Раніше, MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні. Артистка прокоментувала пункт про заборону брати участь у конкурсі тим, хто виступав в РФ, заявивши, що "це погано для розвитку музики і в цілому для творчої особистості".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
MARUV
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
На г+г уже дна не видят!
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