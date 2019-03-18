Скандали й зірване весілля: з ким зустрічалася Собчак до Богомолова

Російська журналістка і політик Ксенія Собчак нещодавно повідомила про розлучення зі своїм чоловіком актором Максимом Віторганом. Так, після 5 років шлюбу пара заявила, що їхні стосунки закінчилися і рішення про розрив було прийняте спільно.

В кінці 2018-го в мережі з'явилася інформація про те, що Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, з ким зустрічалася журналістка.

В'ячеслав Лейбман

Першим чоловіком, якого помітили поряд із Собчак став бізнесмен В'ячеслав Лейбман, власник компанії "Еко Фенікс холдинг". Він займався зберіганням і реалізацією нафтопродуктів, утилізацією, складуванням та переміщенням нафтових відходів, ліквідацією екологічних наслідків розливів нафтопродуктів. Їхній роман тривав недовго, хоч Лейбман і намагався утримати Собчак біля себе. Він дарував їй дорогі подарунки, і віддав власну квартиру. Але, коли на горизонті з'явився мільйонер Умар Джабраїлов, почуття Собчак почали згасати.

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Умар Джабраїлов

Джабраїлов старший за Собчак на 23 роки, але це не завадило їм почати стосунки й навіть пробути в них досить довгий час. Їхній роман було складно назвати спокійним, раз-у-раз пара потрапляла в скандали. Можливо, саме це і стало причиною розриву. Але дружні стосунки Собчак і Джабраїлов підтримують досі.

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Олександр Шустерович

Олександр Євгенович Шусторович народився в 1966 році в СРСР у сім'ї члена-кореспондента Академії наук СРСР. У 1977-му виїхав із батьками в США. Закінчив Гарвардський університет. Він створив компанію Pleiades Group, яка займалася посередницькою діяльністю під час продажу збагаченого урану з Росії в США. Цей роман у 2005 році міг увінчатися весіллям, але за тиждень Собчак заявила матері: "Весілля не буде".

У ЗМІ публікували різні версії причин того, що сталося: одні писали, що винна у всьому незрілість Собак, інші, що Шустерович зрадив їй, а треті, що йому заборонили одружуватися на Собчак.

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Дмитро Савицький

Після хворобливого розставання з Шустеровичем Собчак закрутила роман зі своїм роботодавцем, генеральним директором радіостанції "Срібний дощ" Дмитром Савицьким. З ним журналістка кардинально змінила свій спосіб життя. Але у пари нічого серйозного в результаті не вийшло.

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