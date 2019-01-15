Скандал із Лободою в аеропорту Москви: у Шереметьєво викрили співачку у брехні

Адміністрація аеропорту "Шерементьєво" відповіла на претензії української співачки Світлани Лободи. Нагадаємо, що раніше артистка обурилася тим, що їй довелося пішки йти від літака до ВІП-залу і влаштувала нецензурний скандал.

Як повідомляє радіостанція Говорит Москва, посилаючись на прес-службу аеропорту, у випадку Лободи всі правила зустрічі ВІП-пасажирів були дотримані.

Світлана Лобода Фото: instagram / lobodaofficial

"У пасажирки Лободи було замовлене ВІП-обслуговування на трьох людей, у тому числі дитину й супроводжуючу особу. Коли вона прилетіла, її зустрів агент і запропонував розміститися в електромобілі для поїздки до кабін паспортного контролю. Лобода відмовилася, пояснюючи це тим, що їй потрібно дочекатися няню, яка прибула в салоні економ-класу", — прокоментували у "Шерементьєво".

Також у прес-службі аеропорту зазначили, що співачці запропонували почекати дві хвилини до прибуття наступного електромобіля, але вона відмовилася від очікування і в супроводі двох агентів пішки попрямувала до кабін паспортного контролю. Перебуваючи вже у ВІП-залі Лобода влаштувала скандал і висловила незадоволеність об'ємом та якістю наданих послуг.

Світлана Лобода Фото: скрін відео

"Адміністратор ВІП-залу намагалася у ввічливій формі пояснити пасажирці порядок дій і регламент під час зустрічі ВІП-пасажирів, зокрема інформацію про те, що послуга переміщення ВІП-пасажирів на електрокарі не входить у перелік оплачуваних послуг і не є обов'язковою, надається бонусом від компанії за можливості", — зазначили у прес-службі адміністрації аеропорту.

Крім того, адміністрація "Шерементьєво" додала, що поведінку Лободи можна розцінювати як порушення законодавства РФ у частині "порушення громадського порядку шляхом висловлення явної неповаги до суспільства, що супроводжується нецензурною лайкою у громадських місцях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська поп-діва Світлана Лобода, яка раніше влаштувала нецензурний скандал в аеропорту "Шереметьєво" (Москва) через те, що їй довелося пішки йти від літака до віп-залу, прокоментувала інцидент.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!