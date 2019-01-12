Скандал навколо побиття дружини Прилучного отримав несподіваний поворот

Дружина актора Павла Прилучного Агата Муценіеце після скандалу навколо побиття опублікувала знімок, намагаючись підтвердити, що нічого подібного не траплялося.
Відповідна фотографія, де артист ніжно цілує її в щоку, з'явилася в Stories знаменитості в Instagram.
"Не встиг, ну, з днем народження, сина", – підписано знімок. Але цим Муценіеце не обмежилася.
Вона опублікувала кілька відео зі святкування дня народження дитини. Синові Прилучного і Муценіеце Тимофію виповнилося 6 років. Павло і Агата організували для нього свято в стилі "Черепашок ніндзя", а на торжество покликали багато людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що Прилучний побив Муценіеце напередодні Нового року в Підмосков'ї, після чого закрив дружину вдома і не випускав.
Цю інформацію ні актор, ні Алла не коментували. Зате піар-менеджер назвала маренням, додавши, що в родині всі живуть мирно.
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