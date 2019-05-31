Скандал навколо Алсу через "Голос": з'явилося продовження

Брат учасниці шоу "Голос" Ильгиз Валєєв звернувся в поліцію з вимогою порушити кримінальну справу стосовно співачки Алсу та її чоловіка Яна Абрамова.
Заявник вимагає розібратися в тому, чи купували Алсу та Абрамов голоси для перемоги дочки. Про це пише "Комсомольська правда".
Ильгиз Валєєв є двоюрідним братом Рушани Валєєвої, учасниці сьомого сезону дорослого "Голосу". Але про заяву брата на Алсу співачка нічого не знає.
Адвокат Іскандер Фахретдінов зазначив, що позиція Валєєва принципова.
"Позиція принципова, оскільки, купивши "Перший канал", Абрамові не куплять громадську думку", - заявив адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандал навколо "Голос. Діти" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікації.
Одним з тих, хто виявився незадоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
Перемога дочки Алсу викликала ажіотаж серед зірок шоубізу. Через фальсифікацію наставниця дівчинки Світлана Лобода була змушена покинути проект.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактомможливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень – на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
У четвер, 16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті, "Перший канал" анулював перемогудівчинки.
Було вирішено провести ще один фінал з усіма учасниками, але без обговорення теми батькам фіналістів.
Алсу заявила, що її дочка таі інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
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