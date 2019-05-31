ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

Скандал навколо Алсу через "Голос": з'явилося продовження

2.2тЧитати матеріал російською

Брат учасниці шоу "Голос" Ильгиз Валєєв звернувся в поліцію з вимогою порушити кримінальну справу стосовно співачки Алсу та її чоловіка Яна Абрамова.

Заявник вимагає розібратися в тому, чи купували Алсу та Абрамов голоси для перемоги дочки. Про це пише "Комсомольська правда".

Скандал навколо Алсу через "Голос": з'явилося продовження
Новини
Українського співака застукали з дівчиною: з'явилася реакція дружини

Ильгиз Валєєв є двоюрідним братом Рушани Валєєвої, учасниці сьомого сезону дорослого "Голосу". Але про заяву брата на Алсу співачка нічого не знає.

Адвокат Іскандер Фахретдінов зазначив, що позиція Валєєва принципова.

"Позиція принципова, оскільки, купивши "Перший канал", Абрамові не куплять громадську думку", - заявив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Алсу
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-