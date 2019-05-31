Скандал навколо Алсу через "Голос": з'явилося продовження

Брат учасниці шоу "Голос" Ильгиз Валєєв звернувся в поліцію з вимогою порушити кримінальну справу стосовно співачки Алсу та її чоловіка Яна Абрамова.

Заявник вимагає розібратися в тому, чи купували Алсу та Абрамов голоси для перемоги дочки. Про це пише "Комсомольська правда".

Ильгиз Валєєв є двоюрідним братом Рушани Валєєвої, учасниці сьомого сезону дорослого "Голосу". Але про заяву брата на Алсу співачка нічого не знає.

Адвокат Іскандер Фахретдінов зазначив, що позиція Валєєва принципова.

"Позиція принципова, оскільки, купивши "Перший канал", Абрамові не куплять громадську думку", - заявив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алсу заявила, що її дочка таі інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".

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