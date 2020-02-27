Гурт TVORCHI, який у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 заявив про проблеми зі звуком, поділився новими подробицями скандалу.

Так, за словами музикантів, коли вони повідомили звукоінженеру про технічний збій, то він їм просто посміявся в обличчя. А також заявив, що "все було добре і він нічого не робив". Про це хлопці розповіли в YouTube-передачі "Зе Интервьюер" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Гурт TVORCHI Скріншот з відео

"Після нашого виступу на бекстейджі ми сказали: "Чувак, у Джеффрі не було музики в навушнику. Взагалі, нуль". Ми відразу пішли до людини, яка відповідальна за це. Коли ми прийшли, ми підтягли свій менеджмент... І чувак нам сказав: "Я нічого не робив, все було добре". І почав сміятися в обличчя", – сказав один з учасників гурта Андрій Гуцуляк.

Група TVORCHI Скріншот з відео

Крім того, вокаліст дуету Джеффрі Кенні додав, що крім звукоінженера в кімнаті було ще 5 осіб з його команди. На слова хлопця про те, що через відсутність музики в навушнику, його вибило з тональності – вони теж всі без причини почали сміятися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2020 Руслан Квінта прокоментував скандал з гуртом TVORCHI. Він заявив, що звук в навушнику соліста дуету Джеффрі Кенні, все ж, був.

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