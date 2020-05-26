Головна Новини
26 травня • оновлено в 18:57
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Скандал між Пригожиним і Шнуровим отримав продовження

4.7т
Читати матеріал російською

Скандал між російським продюсером Йосипом Пригожиним і музикантом Сергієм Шнуровим отримав продовження.

Так, деяким ЗМІ Пригожин заявив, що не писав жодних повідомлень Шнурову, а деяким, навпаки, підтвердив цю інформацію.

Скандал між Пригожиним і Шнуровим отримав продовження
"Я йому не погрожую. Я йому написав, що він негідник, і все. Я ж не можу якісь речі писати в публічному просторі. Я йому написав SMS. Він просто негідник і мерзотник. Людина, яка руйнує взагалі просто суспільство, розколює. Ось і все. Він покидьок", – заявив Пригожин виданню "360".
Скандал між Пригожиним і Шнуровим отримав продовження

Трохи пізніше, Telegram-канал "Звездач" опублікував коментар продюсера, в якому той сказав, що жодних повідомлень не писав.

"По-перше, для того, щоб написати повідомлення, потрібно знати його телефон. Я йому нічого не писав. Ви знаєте, він клоун, причому поганий клоун. Я сьогодні встав о 9 годині, ходжу, вибачте на слові, в трусах по квартирі, не можу навіть зуби почистити, тому що дзвонить і дзвонить телефон", – сказав він.
Скандал між Пригожиним і Шнуровим отримав продовження

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров прокоментував новину про те, що під час карантину збільшилася кількість убивств.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особи
Сергій Шнуров Йосип Пригожин
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
9
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги