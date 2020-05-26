Скандал між Пригожиним і Шнуровим отримав продовження

Скандал між російським продюсером Йосипом Пригожиним і музикантом Сергієм Шнуровим отримав продовження.

Так, деяким ЗМІ Пригожин заявив, що не писав жодних повідомлень Шнурову, а деяким, навпаки, підтвердив цю інформацію.

"Я йому не погрожую. Я йому написав, що він негідник, і все. Я ж не можу якісь речі писати в публічному просторі. Я йому написав SMS. Він просто негідник і мерзотник. Людина, яка руйнує взагалі просто суспільство, розколює. Ось і все. Він покидьок", – заявив Пригожин виданню "360".

Трохи пізніше, Telegram-канал "Звездач" опублікував коментар продюсера, в якому той сказав, що жодних повідомлень не писав.

"По-перше, для того, щоб написати повідомлення, потрібно знати його телефон. Я йому нічого не писав. Ви знаєте, він клоун, причому поганий клоун. Я сьогодні встав о 9 годині, ходжу, вибачте на слові, в трусах по квартирі, не можу навіть зуби почистити, тому що дзвонить і дзвонить телефон", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров прокоментував новину про те, що під час карантину збільшилася кількість убивств.

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