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Скандал довкола будинку Пугачової і Галкіна отримав продовження

1.3т Читати матеріал російською

Голова Республіканського юридичного товариства Олександр Хамінскій заявив, що скандал навколо будинку Максима Галкіна і Алли Пугачової – не більше ніж піар-акція.

Так, він звинуватив юриста Ярослава Михайлова, який звернувся зі скаргою підмосковну прокуратуру в "самопіарі", пише видання "Дни.ру".

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

Politeka.net

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"Насправді крім як піар-акцією дії "правозахисника" назвати важко. Навіть якщо будинок або інша будівля не відповідає вимогам, подати заяву про перевірку фактів і притягнення до відповідальності можуть тільки сусіди, представники органів місцевого самоврядування або прокурор. Тому хитрий юрист і попросив перевірити дії органів буднагляду і реєстрації, а не самого Галкіна. Це перше. Друге. Ніяких порушень насправді немає", - пише видання.

Зазначимо, що на думку Михайлова житло Пугачової і Галкіна перевищує три надземних поверхи і допустиму висоту в 20 метрів.

Будинок Пугачової і Галкіна

Будинок Пугачової і Галкіна

Replyua.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'явилася інформація, що Пугачова придбала елітну нерухомість в латвійській Юрмалі.

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Особи
Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали
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