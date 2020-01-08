Сина Жванецького жорстоко побили в Москві: як він виглядає

Сина відомого письменника-сатирика Михайла Жванецького 24-річного Дмитра жорстоко побили в Москві.

Як передає Тelegram-канал Mash, хлопець разом з другом Філіпом Гінзбургом вирішив зайти в караоке. Однак, побачивши, як група невідомих хлопців ображає дівчину, Дмитро і Філіп вирішили втрутитися в конфлікт.

Жванецький зажадав вибачень, проте в підсумку все закінчилося бійкою, в результаті якої Дмитра з другом відвезли до лікарні.

Михайло Жванецький з сином Дмитром Mash

У коментарі 5 каналу син Жванецького розповів про нічну пригоду:

"Нас з другом спробували пограбувати. Спочатку ми заступилися за дівчину, потім на нас напали".

За словами хлопця, він уже написав заяву до поліції.

Повідомляється, що лікарі діагностували у Дмитра відкриту рану губи і порожнини рота.

Дмитро Жванецький СтарХит

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо Жванецького розгорівся скандал. У лютому стало відомо, що він отримав орден у Росії. Українські активісти заявили про наміри зірвати заплановані в Києві та Одесі виступи артиста, якщо він публічно не відмовиться від нагороди Путіна.

Росіян також обурив факт нагородження Жванецького, так як він заявляв про свою проукраїнську позицію. Пізніше він пояснив, що все життя писав про Одесу, а орден прийняв, тому що дали.

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