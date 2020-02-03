Син забороненої в Україні Яковлевої показав спотворене обличчя: фото

Син забороненої в Україні актриси Олени Яковлевої Денис Шальних показав спотворене обличчя. Так, чоловік продемонстрував тату, яке, ймовірно, було зроблено зовсім недавно.

Фото він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

денис Шальних і Олена Яковлева

instagram.com/tdbndie

Зазначимо, що недавно Шальних почав зводити тату на обличчі, але, мабуть передумав і вирішив зробити новий малюнок. Крім того, більша частина тіла чоловіка вкрита тату.

instagram.com/tdbndie

instagram.com/tdbndieк

Нагадаємо, раніше російську актрису театру і кіно Олену Яковлєву, відому головною роллю в детективному серіалі "Каменська", не пустили на територію України. Пізніше вона заявила, що їхала до своїх батьків, та інших родичів, які живуть в Харкові, додавши, що отримала заборону на в'їзд через візит до Криму в 2015-2016 роках.

У свою чергу користувачі соцмереж бурхливо відреагували на заборону в'їзду в Україну російської актрисі театру і кіно Олені Яковлевої.

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