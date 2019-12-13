Син Валерії знову потрапив у ДТП

Син співачки Валерії Арсеній Шульгін знову потрапив у ДТП.
Відповідне відео Шульгін виклав у Instagram-сторіс.
"Це, звісно, смішно. Ми щойно виписалися з лікарні і потрапили в ще одну аварію", – заявив він на відео.
Арсеній Шульгін
Скриншот із відео Арсенія Шульгіна
"Ну, нічого страшного немає. Але сам факт кумедний. Ось цей ось дятел просто протаранив бік", – додав син Валерії ДТП і показав авто, яке врізалося в машину, де їхав Шульгін.
Авто, яке врізалося в машину, де їхав Шульгін
Скриншот з відео Арсенія Шульгіна
Зважаючи на все, аварія трапилася 13 грудня в Москві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 8 грудня Арсеній Шульгін потрапив у ДТП на трасі між Москвою і Санкт-Петербургом. Авто, де був син Валерії, вела дівчина. Траса була слизькою. Дівчина в'їхала у відбійник. У результаті вона зламала руку, а у Шульгін отримав травму обличчя.
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