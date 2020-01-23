Син Толкіна і творець "Ляпіса Трубецького": хто ще зі знаменитостей помер в 2020 році

У січні 2020 року померло кілька популярних артистів. Так, серед них співзасновник гурту "Ляпіс Трубецькой" Руслан Владико, Гаррі Хейнс і учасник британської комік-групи "Монті Пайтон" Террі Джонс.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, хто із знаменитостей помер з початку 2020 року.

Увечері 22 січня стало відомо про смерть сина відомої російської актриси Раїси Рязанової, 51-річного Данила Перова.

"Раптово помер наш друг, товариш і брат, Заслужений артист Росії Данила Перов. Неможливо усвідомити і прийняти цю втрату, доброго, чуйного і улюбленого всіма нами Данила. Будемо пам'ятати, любити і поминати добрим словом", – йдеться в повідомленні.

Данила Перов

Про смерть учасника британської комік-групи "Монті Пайтон" Террі Джонса стало відомо 21 січня. Джонс помер увечері в своєму будинку в Лондоні в колі сім'ї. Останні роки він страждав від рідкісної форми деменції FTD.

Террі Джонс

У Мінську помер співзасновник гурту "Ляпіс Трубецькой" Руслан Владико, який був жорстоко побитий в червні 2019 року і після цього перебував в комі.

Руслан Владико

На 95-му році життя помер видавець і співавтор "Володаря перстнів" Крістофер Толкін.

Крістофер Толкін

Радянський кінорежисер Костянтин Бромберг помер в США на 81-му році життя.

Костянтин Бромберг

Австралійський актор, музикант і модель Гаррі Хейнс, відомий за серіалом "Американська історія жахів", помер у віці 27 років.

Гаррі Хейнс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий тайваньсько-канадський актор та модель Годфрі Гао на зйомках китайського екшн-реаліті Chase Me.

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