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6 червня • оновлено в 20:09
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Син Принца Гаррі та Меган Маркл промовив перші слова

2.4т
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Однорічний син Принца Гаррі та Меган Маркл Арчі вимовив свої перші слова.

За інформацією видання Us Weekly, їх чотири: "тато", "мама", "книга" та "собака".

Також джерело зазначило, що маленький Арчі любить гратися в хованки та зводити іграшкові будиночки, він дуже комунікабельний та чудово почувається в оточенні людей.

Син Принца Гаррі та Меган Маркл Арчі вимовив свої перші слова.

Син Принца Гаррі та Меган Маркл Арчі вимовив свої перші слова.

Associated Press

"Щаслива дитина... Рідко плаче. Він проявляє цікавість до свого оточення і вже взаємодіє з людьми. Він любить розважатися. Він не створює проблем - з радістю піде спілкуватися з друзями Гаррі і Меган, не піднімаючи зайвої метушні", – поділився інсайдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Меган Маркл принц Гаррі
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