Син Принца Гаррі та Меган Маркл промовив перші слова

Однорічний син Принца Гаррі та Меган Маркл Арчі вимовив свої перші слова.
За інформацією видання Us Weekly, їх чотири: "тато", "мама", "книга" та "собака".
Також джерело зазначило, що маленький Арчі любить гратися в хованки та зводити іграшкові будиночки, він дуже комунікабельний та чудово почувається в оточенні людей.
Син Принца Гаррі та Меган Маркл Арчі вимовив свої перші слова.
Associated Press
"Щаслива дитина... Рідко плаче. Він проявляє цікавість до свого оточення і вже взаємодіє з людьми. Він любить розважатися. Він не створює проблем - з радістю піде спілкуватися з друзями Гаррі і Меган, не піднімаючи зайвої метушні", – поділився інсайдер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 травня Меган Маркл і принц Гаррі відсвяткували другу річницю з дня весілля;
6 травня їхньому сину Арчі виповнився рік.
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