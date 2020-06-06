Син Принца Гаррі та Меган Маркл промовив перші слова

Однорічний син Принца Гаррі та Меган Маркл Арчі вимовив свої перші слова.

За інформацією видання Us Weekly, їх чотири: "тато", "мама", "книга" та "собака".

Також джерело зазначило, що маленький Арчі любить гратися в хованки та зводити іграшкові будиночки, він дуже комунікабельний та чудово почувається в оточенні людей.

Син Принца Гаррі та Меган Маркл Арчі вимовив свої перші слова. Associated Press

"Щаслива дитина... Рідко плаче. Він проявляє цікавість до свого оточення і вже взаємодіє з людьми. Він любить розважатися. Він не створює проблем - з радістю піде спілкуватися з друзями Гаррі і Меган, не піднімаючи зайвої метушні", – поділився інсайдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 травня Меган Маркл і принц Гаррі відсвяткували другу річницю з дня весілля;

6 травня їхньому сину Арчі виповнився рік.

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