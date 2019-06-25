Син Джигарханяна показав, як виглядає 83-річний актор після чуток про хворобу

Прийомний син відомого радянського актора і режисера Армена Джигарханяна Степан показав, як виглядає 83-річний артист після чуток про серйозну хворобу.

Степан Джигарханян — син другої дружини Армена, відвідав квартиру батька і показав, що той почувається добре і не занепадає духом. Спільний знімок він опублікував в Instagram.

"В гостях у батька... Всупереч усіляким "думкам", — написав він.

До цього вони бачилися у грудні 2017 року, причому тоді Джигарханяни зустрілися після 20-річної розлуки.

Фоловери Джигарханяна-молодшого зраділи появі режисера у мережі. Багато з них пораділи за стан артиста і побажали йому міцного здоров'я та довгих років життя.

"Дуже приємно бачити вас разом. Щастя, миру вам і добра", — зазначили прихильники.

Нагадаємо, що Степан є сином колишньої дружини актора Тетяни Власової від попереднього шлюбу. Молодик давно проживає у США. Під час скандалу із розлученням свого прийомного батька він зберігав нейтралітет, наголошуючи, що не претендує на спадщину Армена Джигарханяна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подруга Джигарханяна розповідала журналістам, що артист може померти протягом декількох місяців. Вона побоювалася, що він може не пережити 2019 рік, оскільки "дуже слабкий".

Про поганий стан здоров'я Джигарханяна вже давно ходили чутки. У серпні 2018 року повідомлялося, що він майже не міг самостійно пересуватися.

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