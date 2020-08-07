Син 73-річної Ротару показав, як зараз виглядає співачка

Софія Ротару з сином і внучкою. 24 Канал

Син Софії Ротару Руслан Євдокименко поділився з шанувальниками фотографією української співачки, якій 7 серпня виповнилося 73 роки.

З нагоди свята Руслан оприлюднив знімок з мамою на своїй сторінці в Instagram. (фото дивіться нижче).

"Пів століття – з тобою! Пів століття – люблю! З Днем народження, Ма!" – написав Євдокименко.

Софія Ротару з сином Русланом Instagram @rus_evdokimenko

Відзначимо, Ротару народилася в селі Маршинці Чернівецької області. Популярність прийшла до співачки після виконання пісень відомого композитора Володимира Івасюка "Червона рута" та "Водограй".

OBOZREVATEL пропонує переглянути, як артистка виглядає зараз:

Софія Ротару святкує 73-ліття Instagram @sofiarotaru.official

Софія Ротару Instagram @sofiarotaru.official

Софії Ротару виповнилося 73 роки Instagram @sofiarotaru.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що готель Villa Sofia 73-річної української артистки Софії Ротару в Ялті, що в окупованому Криму, не відкрився після зняття обмежень, пов'язаних із поширенням COVID-19.