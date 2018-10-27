''Сім'я чекала, що його не стане'': друг Караченцова розповів про останні дні актора

Друг померлого актора Миколи Караченцова, композитор Володимир Бистряков, з якому актор дружив близько 30 років, поділився зворушливими спогадами.

Про останні дні артиста його друг розповіла в інтерв'ю "КП" в Україні".

"Останній раз ми з ним бачилися в лікарні два тижні тому. Він був такий рум'яний, потім мені Андрюша (син Караченцова, - ред.) сказав, що він просто опухлий. Його пухлина розділилася і почала розпадатися. Вивести її не було можливості, операцію він би не витримав. Це і посилило кінець. Сім'я вже чекала, що його не стане", - розповів композитор.

За його словами, близькі намагалися відволікти Караченцова, розвеселити його.

"Ми намагалися його якось підтримати, смішили. Люда (дружина Караченцова, - ред.) Розповідала смішні історії, я розповідав. Він був чоловік дуже сміхотливий, дуже компанійський, ніколи нікому не відмовляв ані в автографах, ані в поцілунках, ані в обіймах. Проте, друзів у нього було не так багато. Він був дуже перебірливий", - поділився Бистряков спогадами.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 26 жовтня на 74 році життя помер російський актор театру і кіно Микола Караченцов. До свого 74-річчя Караченцов не дожив всього один день.