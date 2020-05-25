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25 травня • оновлено в 12:30
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"Сиджу без грошей!" 71-річна вдова Караченцова поскаржилася на тяжке становище

5.2т
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71-річна російська артиска й вдова актора Миколи Караченцова Людмила Поргіна розповіла про фінансові труднощі.

У коментарі виданню Sobesednik.ru жінка зізналася, що їй не вистачає коштів для існування.

Людмила Поргіна й Микола Караченцов

Людмила Поргіна й Микола Караченцов

starhit.ru

За словами Поргіної, раніше у неї були регулярні надходження – гонорари за зйомки в телепередачах. Зараз цього джерела доходу немає.

"Я сиджу без грошей. Бачу, які податки треба заплатити, й жахаюся. Звичайно, грошей не вистачає на все це. А ще у мене чотири папуги, шість кішок, собака, яку взяли з притулку. Вони теж вимагають витрат. Тварин треба щодня годувати: їм не поясниш, що коронавірус на дворі й нікуди не можна виїжджати. Вони о шостій ранку прокидаються, приходять до мене й просять сніданок", – говорить Поргіна.

Людмила Поргіна

Людмила Поргіна

cosmo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Караченцов помер 26 жовтня 2018 року. За словами його близьких, у актора відмовили нирки й останні дні він перебував у дуже важкому стані та практично не приходив до тями.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Микола Караченцов Людмила Поргина
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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