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11 січня • оновлено в 14:01
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Шукають свого Зеленського? ЗМІ розповіли про новий план Кремля із зірками в Росії

2.4т
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У Кремлі хочуть задіяти музиканта Сергія Шнурова та блогера Юрія Дудя як фронтменів нових політичних проєктів.

Як повідомила "Медуза", ні одному, ні другому кремлівські чиновники ще не робили пропозицій піти на парламентські вибори. Однак вважається, що Шнуров із більшою ймовірністю міг би взяти участь у політичному проєкті.

Юрій Дудь і Сергій Шнуров

Юрій Дудь і Сергій Шнуров

Рамблер

На думку джерела ЗМІ, близького до апарату Держдуми, музикант "останнім часом захопився політикою на засіданнях громадської ради комітету з культури і бачить себе в політиці".

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Виданню не вдалося зв'язатися із Сергієм Шнуровим, щоб дізнатися його думку з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кремлівські політтехнологи можуть розробляти десятки варіантів трансферу влади 2024 року, а російський журналіст Юрій Дудь може бути одним із них.

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Автор
Юрко Медяник
Особи
Юрій Дюдь Сергій Шнуров
Місце
Росія
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