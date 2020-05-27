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27 травня • оновлено в 20:47
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"Штамп у паспорті нічого не означав": кохана Остапчука зробила заяву про їх роман

3.3т
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Нова кохана телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк відповіла на звинувачення в тому, що вона нібито зруйнувала його шлюб з Оленою Войченко.

Так, за словами жінки, коли вона почала зустрічатися з Володимиром – він уже не був у стосунках із колишньою дружиною. Тому розлучницею Христина себе не вважає. А те, що телеведучий іще не був офіційно розлучений – нічого для неї не змінювало. Про це Горняк повідомила в бесіді з журналістами проєкту "Зірковий шлях" каналу "Україна" (відео дивіться нижче).

Володимир Остапчук та його нова кохана Христина Горняк

Володимир Остапчук та його нова кохана Христина Горняк

Скріншот із відео

"Як юрист можу сказати, що офіційний штамп у паспорті в нашій країні та взагалі в моїх поглядах нічого не значив. Вони ухвалили рішення, вони вже не пара, розійшлися – це найголовніше. Якби він іще жив там, то можна було б мені поставити таке питання. А так – ні", – сказала Христина.

Зі свогобоку Остапчук підтвердив слова коханої. І додав: йому шкода, що Христині довелося зіткнутися з такою реакцією його підписників у соцмережах.

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Володимир Остапчук та Христина Горняк

instagram.com/vova_ostapchuk

"Те, що я зустрів Христину, не було тим, чого багато я бачив в інтернеті. Стосунки з Оленою завершилися в кінці серпня, а з Христиною почалися через місяць або навіть трохи більше. І коли люди кажуть, що я не закінчив ще попередні стосунки – закінчив я їх і поставив крапку. Юридично в країні можуть розлучатися роками... І мені шкода, що Христині довелося пережити все це, коли писали: "ось, розлучниця". Це не правда", – підсумував телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Володимир Остапчук натякнув на заручини з новою коханою Христиною Горняк.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Володимир Остапчук
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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