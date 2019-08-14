Схожий? З'явилося відео першої пародії на Зеленського в "95 Кварталі"

Гуморист Юрій Великий 13 серпня вперше спародіював президента України Володимира Зеленського в Одесі на концерті студії "95 Квартал", здивувавши глядачів.

В сюжеті ТСН повідомляється, що багато хто був здивований, коли почув голос українського лідера, хоч виступ сподобався й не всім (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Великому під час свого дебюту для більшої схожості довелося надягти перуку, щоб більше нагадувати Зеленського.

Дебют Великого в ролі Зеленського кадр з відео

"Виступати в рідних стінах – це завжди прекрасно. Але при цьому завжди дуже відповідально. Сподіваюся, що наші пародії настільки смішні, що вони йому (Зеленському) сподобаються", – зізнався гуморист за лаштунками.

Юрій Великий за лаштунками Кадр з відео

Під час шоу прозвучали жарти про шаурму, польоті Зеленського до іншіх країн і звільнення чиновників. Також артисти не пропустили команду президента і керівника ОП Андрія Богдана. "На сцені людина, яка всім муляє очі, а президенту ще й вухо", – говорив Євген Кошовий зі сцени.

Сам Богдан уже відреагував на жарти гумористів: "Ось вона слава". Тим часом, за словами Кошового, ніяких повчань від Зеленського і заборон "кварталівці" не отримували. Самого президента на заході не було, але учасники колективу впевнені, що для нього багато жартів новиною не будуть. Тим більше, що їм допомагала перша леді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розкритикували Великого, заявивши, що він зовсім не схожий на Зеленського. Раніше студія "Квартал 95" шукала актора, який замінить нинішнього президента України Володимира Зеленського. 8 серпня стало відомо, що Великий може прийти на заміну співзасновник "Кварталу", на що натякнув Євген Кошовий.

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