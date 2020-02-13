"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського

Російська актриса Юлія Висоцька та режисер Андрій Кончаловський вперше за довгий час вийшли в світ зі своїм сином, 17-річним Петром.
Рідкісними фотографіями зі спадкоємцем поділилася на своїй сторінці в Instagram сама актриса.
Андрій Кончаловський і Юлія Висоцька
Instagram @juliavysotskayaofficial
Так, як стало відомо, зіркове сімейство з'явилося на модній презентації.
На одному з фото щаслива Висоцька позує з Петром, ніжно спершись йому на плече.
Юлія Висоцька з сином Петром
Instagram @juliavysotskayaofficial
Юлія Висоцька з сином Петром
Instagram @juliavysotskayaofficial
Примітно, що нові фото викликали ажіотаж у мережі. Шанувальники, яким не часто вдається побачити сина Висоцької і Кончаловського, зазначили, як подорослішав хлопець. Більш того, деякі навіть написали, що Петро з віком стає схожий на актора Микиту Михалкова в молодості.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Юлія Висоцька повінчалася зі своїм чоловіком, 81-річним режисером Андрієм Кончаловським у Троїцькому соборі.
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