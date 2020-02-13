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13 лютого • оновлено в 13:16
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"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського

2.7т
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Російська актриса Юлія Висоцька та режисер Андрій Кончаловський вперше за довгий час вийшли в світ зі своїм сином, 17-річним Петром.

Рідкісними фотографіями зі спадкоємцем поділилася на своїй сторінці в Instagram сама актриса.

Андрій Кончаловський і Юлія Висоцька

Андрій Кончаловський і Юлія Висоцька

Instagram @juliavysotskayaofficial

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Так, як стало відомо, зіркове сімейство з'явилося на модній презентації.

На одному з фото щаслива Висоцька позує з Петром, ніжно спершись йому на плече.

Юлія Висоцька з сином Петром

Юлія Висоцька з сином Петром

Instagram @juliavysotskayaofficial

Юлія Висоцька з сином Петром

Юлія Висоцька з сином Петром

Instagram @juliavysotskayaofficial

Примітно, що нові фото викликали ажіотаж у мережі. Шанувальники, яким не часто вдається побачити сина Висоцької і Кончаловського, зазначили, як подорослішав хлопець. Більш того, деякі навіть написали, що Петро з віком стає схожий на актора Микиту Михалкова в молодості.

"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського
"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського
"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського
"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського
"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського
"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського
"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського
"Схожий на Михалкова": як виглядає 17-річний син Висоцької і Кончаловського

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Юлія Висоцька повінчалася зі своїм чоловіком, 81-річним режисером Андрієм Кончаловським у Троїцькому соборі.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Юлія Висоцька Андрій Кончаловський
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Точно от Михалкова)))))
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Гоша Злой
Гоша Злой
это не сын стаса пьехи?)) и высоцкой....
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