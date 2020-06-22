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Шнуров розкритикував зірок, які агітують за поправки до Конституції РФ

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
Люди
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Шнуров розкритикував зірок, які агітують за поправки до Конституції РФ

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров розкритикував знаменитостей, які агітують за поправки до Конституції РФ.

Так, на особистій сторінці в Instagram музикант опублікував новий вірш. У ньому він згадав Стаса Михайлова, Ольгу Бузову, а також сім'ю Яни Рудковської та Євгена Плющенка, які знялися в агітаційному ролику разом зі своїм сином. Зазначимо, що Шнуров іронічно назвав їх "вся еліта", яка "може засліпити" своєю популярністю.

Сергій Шнуров (Instagram-аккаунт Сергія Шнурова)

Сергій Шнуров (Instagram-аккаунт Сергія Шнурова)

"Кто придумал по*бень вот эту. Что за креативный долбо*б? Чьи фантазии или по чьей наводке, эти звезды могут ослепить? Если мне они предложат даже водки, То я непременно брошу пить", – заявив Шнуров.

Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:

Нарядились, видно для затравки.

Стас Михайлов ботоксным лицом,

Призывает поддержать поправки,

С ним Гном Гномыч, обнятый отцом,

За поправки топят вместе с мамой.

Вся элита, так сказать, на месте.

Ну и Бузова, куда без самой-самой?

Молятся за всех, и всех нас крестят.

Чтоб узнать, я б бросил сигарету,

Пиво вылил на асфальт свое б, –

Кто придумал по*бень вот эту,

Что за креативный долбо*б?

Чьи фантазии или по чьей наводке?

Эти звезды могут ослепить.

Если мне они предложат даже водки,

То я непременно брошу пить.

Instagram-аккаунт Сергія Шнурова

Instagram-аккаунт Сергія Шнурова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров прокоментував скарги продюсера Йосипа Пригожина на важке життя артистів під час карантину.

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