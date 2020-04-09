Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Шнуров розгромив заяву Путіна про заходи проти пандемії

7.6т
Читати матеріал російською

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про нові заходи проти пандемії коронавірусу.

Так, на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував новий вірш.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

business-gazeta.ru

Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:

Люди сидя на мели, на,

Оторвались от борща.

Выступал наш Обнулина,

Тот, что рай нам обещал

В случае войны, конечно.

Говорил все под контролем

Ненаглядный и сердечный,

О его здоровье молем

Боженьку. Как повезло нам.

Платежи ж шли вереницей

Церквям, храмам, стадионам,

А не школам и больницам.

Верно все! Наш знает лидер,

Незачем учить, лечить

Когда вирус, этот пи*р

поднимается с печи.

Всех свистать пора наверх,

Властью надзаконную,

Пусть ведет нас АрхиСтерх

На коньках с иконою.

Мы пойдем вперед набегом,

За тобою, Золотце

На орду, на печенега,

На поганых половцев!

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Володимир Путін Сергій Шнуров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
104
115
Смішно
4
Цікаво
19
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Ну шу-там у нас всегда позвол-ялось нести что угодно. Пл0хо, что благо-даря нынешней мировой экономической системе, шу-там позволили стать бо-гатыми и почувствовать себя эли-той.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бородин Андрей
Бородин Андрей
Шнурок, вещь тряпичная, как и в какой узелок завяжут, так и будет болтаться....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А я и не знала раньше, что этот алкаш такой пpидypoк
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги