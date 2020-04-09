Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про нові заходи проти пандемії коронавірусу.
Так, на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував новий вірш.
Сергій Шнуров
business-gazeta.ru
Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:
Люди сидя на мели, на,
Оторвались от борща.
Выступал наш Обнулина,
Тот, что рай нам обещал
В случае войны, конечно.
Говорил – все под контролем
Ненаглядный и сердечный,
О его здоровье молем
Боженьку. Как повезло нам.
Платежи ж шли вереницей
Церквям, храмам, стадионам,
А не школам и больницам.
Верно все! Наш знает лидер,
Незачем учить, лечить
Когда вирус, этот пи*р
поднимается с печи.
Всех свистать пора наверх,
Властью надзаконную,
Пусть ведет нас АрхиСтерх
На коньках с иконою.
Мы пойдем вперед набегом,
За тобою, Золотце
На орду, на печенега,
На поганых половцев!
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.
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