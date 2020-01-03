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3 січня • оновлено в 13:50
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"Ось чим вони відрізняються?" Шнуров висловився про Зеленського і Путіна

1.7т
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Лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров висловився про президента України Володимира Зеленського і главу РФ Володимира Путіна.

Так, за словами музиканта, вони є справжніми професійними політиками та мають довіру серед жителів своїх країн. Таку думку він висловив у інтерв'ю YouTube-каналу "Forbes" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Сергій Шнуров, Володимир Зеленський та Володимир Путін

Сергій Шнуров, Володимир Зеленський та Володимир Путін

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"Зеленський абсолютно професійний політик. Ви ж дивилися "Слугу народу"? Так він підготувався на ґрунті серіалу, потім вийшов у реальну політику. А що таке політика? Ось чим Путін відрізняється від Зеленського? І того й іншого показують по телевізору. І той, і другий має більш-менш нормально говорити. Все. Що ми далі знаємо про політику? Більше нічого", – сказав Шнуров.

Сергій Шнуров висловився про Зеленського і Путіна

Сергій Шнуров висловився про Зеленського і Путіна

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це у своєму творі, який опублікував на особистій сторінці в Instagram.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Сергій Шнуров
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Всё правильно говорит,нам показывают лишь то,что мы должны знать о президентах
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