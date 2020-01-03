"Ось чим вони відрізняються?" Шнуров висловився про Зеленського і Путіна

Лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров висловився про президента України Володимира Зеленського і главу РФ Володимира Путіна.

Так, за словами музиканта, вони є справжніми професійними політиками та мають довіру серед жителів своїх країн. Таку думку він висловив у інтерв'ю YouTube-каналу "Forbes" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Сергій Шнуров, Володимир Зеленський та Володимир Путін

"Зеленський абсолютно професійний політик. Ви ж дивилися "Слугу народу"? Так він підготувався на ґрунті серіалу, потім вийшов у реальну політику. А що таке політика? Ось чим Путін відрізняється від Зеленського? І того й іншого показують по телевізору. І той, і другий має більш-менш нормально говорити. Все. Що ми далі знаємо про політику? Більше нічого", – сказав Шнуров.

Сергій Шнуров висловився про Зеленського і Путіна Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це у своєму творі, який опублікував на особистій сторінці в Instagram.

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